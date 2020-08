Mbappé desde el arranque

Thomas Tuchel lo utilizará en la semifinal ante el Leipzig

El extremo francés Kylian Mbappé demostró lo importante que fue en la clasificación del Paris Saint-Germain ante Atalanta a las semifinales tras entrar en la última media hora del partido y generar que los parisinos le den vuelta al marcador. Mbappé fue el socio que el brasileño Neymar necesitaba y le dio la asistencia a Eric Choupo-Moting para decretar la agónica remontada. Y para felicidad del PSG, Mbappé podrá estar desde el inicio del partido contra los alemanes, puesto que evolucionó favorablemente en su recuperación.

Y es que en el último entrenamiento que sostuvieron, Thomas Tuchel probó con Mbappé, Neymar, Ángel Di María y Mauro Icardi arriba, delantera que no pudo colocar para el choque ante Atalanta por la suspensión de Di María y la lesión de Mbappé.

Sin embargo, no todo serán buenas noticias, pues Tuchel no podrá contar con el arquero costarricense Keylor Navas ni con el italiano Marco Verratti. El primero se fue del partido por cuartos de final con una lesión muscular y el segundo aún no se recupera de sus problemas en la pantorrilla, pese a que los franceses son optimistas de que pueda jugar una hipotética final.