Mbappé dio su opinión sobre la opción de un Mundial cada dos años

El talentoso delantero francés dio su punto de vista sobre la postura de la FIFA. El ‘7’ del PSG cree que cambiar el formato no sería especial.

Postura de un campeón del mundo. Kylian Mbappé se sumó a la lista de futbolistas que opinaron sobre la postura de la FIFA sobre cambiar las fechas del Mundial de cuatro a dos años. El ‘Niño de Oro’ piensa que, de tomarse, no sería tan especial como se viene haciendo, sino que jugar la Copa del Mundo sería algo cotidiano.

“Yo no soy nadie para decir si es una buena o mala idea, pero doy mi opinión. Y mi opinión es que el Mundial es una cosa especial porque es algo que pasa cada cuatro años. Si lo haces cada dos años puede empezar a ser normal. Y yo quiero decir que no es algo normal, sino asombroso. Algo que quizá solo puedas disputar una vez en tu vida”.

Otro de los puntos que tocó en este aspecto es que cada vez hay más campeonatos por jugar. Y eso conlleva a un desgaste mayor por parte de las plantillas. “Jugamos como 60 partidos al año. Tienes Euro, Mundial y ahora Nations League. Muchas competencias. Nos pone felices jugar, pero es demasiado. Tenemos que respetar la salud de los jugadores”.

Lo dicho. Al campeón mundial con Francia en el 2018 no le llama mucho la atención esta idea. Una Copa del Mundo es especial por la espera de cada edición, y eso quedaría atrás con la nueva propuesta. Sin obviar que el estado físico de los jugadores no es infinito. Si ellos no descansan lo suficiente no estarán al 100% de su capacidad, y eso no es disfrute.

El dato de cierre es que Kylian Mbappé acaba de recibir el premio al mejor jugador del año en los ‘Globe Soccer Awards’. El ‘7’ del PSG tuvo un año sensacional con Francia (campeón de la Nations League) y el París Saint-Germain (semifinalista de Champions) y, a sus cortos 23 años, pinta para ser el heredero al trono del deporte rey.