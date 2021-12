Pelusso: “Me quedo con lo que viví en Alianza”

Gerardo Pelusso, ex entrenador de Alianza Lima, manifestó que recuerda con mucho cariño su paso por Alianza y habló del incidente en la Copa del 2010

Siempre en su memoria. Gerardo Pelusso, ex técnico de Alianza Lima, habló de su paso por el conjunto blanquiazul en los años 2006 – 2007 y el incidente en la Copa Libertadores 2010 frente a la Universidad de Chile. El experimentado estratega uruguayo fue campeón en el 2006.

Pelusso expresó que nunca olvida el título de Alianza en 2006: “Los 27 de diciembre son imborrables para nosotros, fue en Matute, existía toda una historia de que Alianza no había podido ser campeón en Matute. Fue una fecha muy especial porque recuerdo que el 25 de diciembre decidimos concentrar a los futbolistas”.

Además, valoró el plantel que manejo en ese momento: “De algunos jugadores decían que estaban viejos y nosotros pudimos llegar al corazón de ellos, que eran grandísimos, por nombrar a algunos como Jayo Legario, Flavio Maestri, que decían que ya no daban. ‘Pepe’ Soto también, y fueron jugadores que nos dieron todo adentro y afuera de la cancha”.

El experimentado estratega recordó el Play Off contra Cienciano: “Llegamos con Cienciano a la final, que era un equipo extraordinario. Perdimos en Cusco 1-0, pero ganamos el 27 de diciembre en Matute, fue fantástico, con un grandísimo plantel y con aquel gol de Flavio cuando las cosas se nos habían complicado”.

Por último, rememoró el incidente entre Alianza y la U de Chile en 2010: “Nunca faltan negativos, son cosas del fútbol, yo estaba defendiendo en ese momento a otro club. Hay mucha gente de Alianza que nunca me lo perdonó, pero yo me quedo con lo que viví en Alianza, le di todo como le di todo a todos los clubes que me tocó defender”.