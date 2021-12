El ‘secreto’ de Robert Lewandowski para ser un ‘9’ de élite

Puro trabajo y dedicación. Robert Lewandowski lleva 3 años consecutivos siendo el máximo goleador mundial. Y, en este año, alcanzó el récord máximo de Cristiano Ronaldo (69) en un solo calendario. Temporada tras temporada, el cañonero del Bayern Múnich aumenta su capacidad y es por eso que fue consultado sobre su ‘secreto’ para estar a ese nivel.

‘Lewan’ dijo que no hay un misterio detrás. Lo único objetivo en su carrera profesional es que se cuida de forma especial en lo físico y mental. Y, sobre todo, su meta es mantenerse en la élite del fútbol mundial todo el tiempo que pueda sostenerlo. ‘RL9’ tiene claro que es la única fórmula posible.

“Estoy feliz porque, para mí, no importa cuántos años tengas. Muchos jugadores piensan sobre el final de su carrera. En mi posición, a mi edad, creo que puedo seguir jugando fútbol al máximo nivel. Incluso puedo ser mejor jugador, porque intento mantenerme en la alta calidad y rendimiento tanto como sea posible. Amo el fútbol y doy lo mejor de mí”.

Robert Lewandowski presented with the 2021 Globe Soccer MARADONA AWARD, by HH Sheikh Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council 🏆@lewy_official @dubaisc @sheikhmansoor #Lewandowski #RL9 #globesoccer pic.twitter.com/I8LcjTVM7k

