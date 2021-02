Mbappé: “Neymar es el centro del proyecto”

El delantero Kylian Mbappé concedió una entrevista a ‘France Football’ en la que destacó su amistad con Neymar y todo lo que hizo por él en el PSG

La revista France Football le dedicó un especial a la amistad de ambos y entrevisto a Mbappé para hablar de Neymar. Por ello, el francés elogió al brasileño, como era de esperar, pero lo que más sorprende es que asume su papel por detrás de la gran estrella del PSG.

“Neymar sabe hacer todo. Es el mejor de todo el mundo. Cuando llegó a París, nos dimos cuenta de todo lo que hace. No es un jugador simplemente que hace espectáculo y baila cuando vamos ganando 5-0. Sabe también hacer cosas espectaculares con 0-0. No sé si todo el mundo es consciente, pero Neymar comprende todo. Tiene un instinto que le hace saber todo al instante”, expresó Mbappé al ser preguntado por Neymar.

Sobre su relación con el astro brasileño, Kylian destacó: “Siempre he creído que los grandes jugadores están hechos para jugar juntos. Y eso estaba claro entre nosotros. Los estatus estaban establecidos desde que llegué a París: Neymar es el centro del proyecto, y yo estoy ahí para ayudarle. Porque cuando llegué al PSG, yo no era una estrella emergente y debía confirmarlo en el campo”.

“No, siempre ha habido mucho respeto y honestidad entre nosotros. Es la base de nuestra relación, Ney es alguien al que aprecio verdaderamente. Cuando volví del Mundial estaba triste por él. Intenté cambiarle de tema respecto al Mundial”, agregó.

Sobre la diferencia de edad y si escucha a Neymar: “Al principio, no le hablaba mucho de fútbol, sobre todo del entorno, del público, de los aficionados… Pero era complicado porque no hablaba ni inglés ni español. Siempre teníamos necesidad de intentar hablar con otra persona para que interpretara nuestras palabras. Fue bastante más práctico meses después una vez que yo empecé a hablar inglés”.

La personalidad del crack brasileño: “Neymar es un buen chico. Francamente. Lejos de esas caricaturas de chico arrogante, no olvidaré nunca cómo me ayudó en mis inicios. Cuando tienes 18 años y llegas a un gran vestuario, nunca es fácil. En estos grandes equipos, el 60% de tu éxito depende de tu fútbol y el otro 40 % de lo que te aclimates al vestuario. Él me ayudó y no lo olvidaré”.