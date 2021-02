Rummenigge: “Leí sobre las deudas del Barcelona mientras desayunaba”

El presidente Karl-Heinz Rummenigge no quiso mojarse en cuanto al destino de Alaba y se mostró preocupado por la deuda que arrastra el Barcelona.

El directivo del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, nunca se muerde la lengua. En una entrevista a Sky Sports, el dirigente habló del posible fichaje de Alaba por el Real Madrid. Pero también tuvo palabras para la situación económica del FC Barcelona. Éstos son los temas sobre los que se expresó:

Deudas del Barcelona

Si el Bayern tuviese esa deuda, no podría dormir tranquilo de noche. Pero no creo que vaya a cambiar nada. Un club como el Barcelona no se va a hundir simplemente por el enorme valor que tiene para una región como Cataluña. Eso sí, lamento profundamente que clubes puedan endeudarse de esta manera. En el Bayern, fuimos y seguimos siendo los niños modelos teniendo en cuenta lo que pasa en Barcelona o en Italia, donde ya ni siquiera se pagan los sueldos. Aquí perseguimos el éxito deportivo, por un lado, y la estabilidad económica, por el otro. Leí sobre las deudas del Barcelona mientras desayunaba y casi me atraganto.

Negociaciones con el Real Madrid

Florentino no ha contactado con nosotros por Alaba. Tampoco es que tenga que hacerlo. Desde el 2 de enero, el jugador es libre de firmar donde él quiera. Así lo dictan las normas de la FIFA, así es como funciona el negocio. No sé hasta qué punto han avanzado las negociaciones con el Real Madrid, lo único que sé es que se trata de un gran club. No importa que esté viviendo un momento difícil y no haya tenido tanto éxito estos últimos años como venía acostumbrando, sigue siendo un grandísimo club y hay que entender al jugador.

Renovación fracasada

Aquí he de defender a Hasan Salihamidzic (director deportivo). Comienza a establecer conversaciones con el entorno del jugador en febrero de 2020, es decir, hace exactamente un año. Hubo tiempo de sobra y tenemos que desmentir los cuentos de hadas que existen al respecto. Pusimos sobre la mesa muchísimo dinero, una cantidad que, eso sí, al final aparentemente no fue suficiente para convencerle. Son cosas que debemos aceptar. Hablamos de un jugador que ha tenido un gran valor para nosotros durante más de doce años, por ello no hay ningún problema. En verano, nos separaremos amistosamente.

Despedida

Derramé alguna que otra lágrima cuando me despedí de Thiago el pasado verano y no descarto que ocurra lo mismo si me cruzo a David el día que tenga que marcharse.

Upamecano

Por la marcha de Alaba, sentimos necesidad de cubrir el vacío que dejará en nuestra plantilla y estamos convencidos de que Upamecano es una futbolista capaz de ello. Mantenemos buena relación con Volker Struth, su representante, que también viene de dejar claro que el Bayern no es el único equipo interesado en hacerse con sus servicios. Como bien dice, existen al menos dos competidores de nivel internacional por el jugador, por lo que hemos de esperar para ver de qué manera evolucionan las cosas. Eso sí, ya estuvo a punto de aterrizar en el Bayern cuando decidió salir de Francia, pero en aquel entonces no se vio del todo preparado para el reto y decidió recalar en las filas del Salzburgo. Quizá haya acertado con esa decisión, a día de hoy es un futbolista de lo más interesante en esa posición.

Vuelta de aficionados a los estadios

Soy optimista con que tengamos la oportunidad en primavera de volver a jugar con aficionados. Seguramente no se tratará del cien por cien del aforo, pero cuantas más personas se vacunen, más luz se verá al final del túnel.