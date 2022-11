Mbappé: “Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente”

El delantero de la selección de Francia y del PSG, Kylian Mbappé, se refirió a la vez que pensó en retirarse del seleccionado de su país por comentarios negativos de algunos “aficionados”

Kylian Mbappé también ha tenido momentos duros en su carrera. El francés contó que pensó en dejar de jugar para su país, por reiterados insultos racistas que recibió tras fallar el penal decisivo en la Eurocopa 2020. Francia quedó eliminado frente a Suiza del certamen y la lluvia de críticas golpearon al delantero.

“Pensé: ‘No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono’. No voy a jugar más. Luego reflexioné con la gente que tengo a mi alrededor y me animó a seguir. Rendirse no era un buen mensaje porque soy ejemplo para mucha gente”, mencionó el delantero de PSG para Sports Illustrated.

Para los hinchas galos no importó que Mbappé fue campeón y figura de la Copa del Mundo, con 19 años. En aquel entonces era parte de Mónaco y su fichaje por PSG era casi un hecho con su corta edad, para después asentarse en la élite de Europa.

“Eso cambió mi vida. Ya era famoso antes, pero después del Mundial fue una locura. Me llevó un tiempo aprender a mantener la calma. Esta es una nueva Francia, por eso no renuncié. Era un buen mensaje para la gente joven decir: ‘Somos más fuertes que todo esto”, sostuvo.

Redactado por: Miguel Casana