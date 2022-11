Neymar Jr.: “Jugaré esta Copa del Mundo como si fuera la última”

La estrella de la selección brasileña y del PSG, Neymar Jr., se refirió a su presente y futuro en el fútbol profesional, comentando que no sabe todavía si jugará el mundial del 2026

En una entrevista para Globoesporte, Neymar, la principal referencia en ataque de Brasil, recordó su anhelo por jugar para la Verdeamarela y sorprendió al reconocer que esta Copa del Mundo podría ser la última.

“Ese fue mi sueño, lo que proyecté. Por supuesto, jugar para la selección brasileña era mi sueño. Solo jugar para el equipo nacional es surrealista. Era un sueño que no estaba cumpliendo solo para mí, sino para mis amigos, que no podían jugar profesionalmente, para mi padre, para mi abuelo, para mi familia”, comentó el astro del PSG.

Asimismo, sorprendió al no descartar que Qatar 2022 sea su última Copa del Mundo. “Jugaré como si fuera el último. Hablo con mi padre, siempre hablamos. Jugamos cada partido como si fuera el último porque no se sabe el mañana. No puedo garantizar que juegue otra Copa o que… Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera la última. Tal vez jugaré otra, tal vez no. Depende… Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador”, sostuvo.

Redactado por: Miguel Casana