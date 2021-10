Mbappé: “Si me hubiese ido, sólo habría sido al Real Madrid”

Kylian Mbappé, actual jugador del Paris Saint Germain, rompió su silencio respecto a su frustrada salida del club parisino.

Para nadie es un secreto que Kylian Mbappé buscaba salir del PSG en el mercado de verano de la temporada pasada. El astro francés soñaba con llegar al Real Madrid para cumplir un sueño de infancia pero el PSG convirtió esto en un sueño frustrado.

El campeón del mundo con Francia reveló que había pedido su salida al finalizar la Euro, pero que su pedido fue rechazado: “Inicialmente había pedido un período de reflexión. Antes de la Euro le dije al club que no quería renovar y después de la Euro, que quería irme”.

El popular ‘Donatello’ mencionó que nunca le faltaría el respeto a su actual equipo: “En ningún momento de la temporada me comportaré mal pensando en que no me dejaron salir y que por ello me lo voy a tomar con calma. Quiero demasiado el fútbol y tengo mucho respeto por el PSG”, declaró en L’Equipe.

Por último el ‘7’ del Paris Saint Germain contó a que club le hubiera gustado llegar en el anterior periodo de pases: “¿Por qué quería irme? Pensé que mi aventura en el PSG había terminado, quería descubrir otra cosa. Si me hubiese ido en verano, sólo habría sido al Real Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera”, finalizó.

Cabe mencionar que la figura del club francés termina contrato con el PSG en junio del 2022. Por lo que al pasar este mes podría fichar por cualquier club, entre los clubes más interesados en contratar a Kylian está el Real Madrid, quién en el anterior mercado de fichajes ofreció más de 180 millones de euros. Una locura.