“Me comparan con el “Negro” Galván”

Alonso está agradecido con el cariño del hincha, y debe cuidarse porque está en capilla

El defensor central Federico Alonso ya se ganó el cariño del hincha crema, sus

actuaciones en la Liga 1 y la Libertadores, fueron claves para que la ‘U’ sea un cerrojo

en defensa.

Alonso afirmó que en la calle la gente lo compara con el ‘Negro’ Galván. “Lo he

escuchado y me gusta que me comparen con Galván, eso es algo que los hinchas me lo

han hecho sentir y me motiva a tratar de dar siempre lo mejor en la cancha”, manifestó.

“El 31 de diciembre perdí a mi abuelo y tuve que viajar en la madrugada a Lima. Él

siempre apoyaba en todo aspecto de mi carrera. Pero venía comprometido a dar lo

mejor, como uno debe llegar cuando va a un grande de un país diferente”, dijo sobre su

llegada a la ‘U’.

Por último, el popular ‘Caballo’ debe cuidarse la amarilla ante Vallejo, está en capilla y

podría perderse el choque ante Boys.