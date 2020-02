“Estoy aprovechando mi oportunidad”

Con sus buenas actuaciones, Urruti ya se ganó un puesto en la ‘U’. ‘Charrúa’ hizo su

primer gol y solo se enfoca en lo que haga el equipo.

El uruguayo Luis Urruti en silencio y con buenas actuaciones, ya se ganó un puesto en

el primer equipo. ‘Tito’ hizo su primer gol con la crema y espera seguir pro esa senda

para alcanzar la estrella 27 a fin de año.

“Estoy aprovechando las chances que me están dando. Venía buscando el gol y por fin

se me dio. Quedar fuera de la Libertadores fue duro, pero sabíamos que la revancha era

contra Stein y felizmente pudimos ganar”, afirmó.

Además, incitó a su equipo a no mirar a lo que hagan los otros equipos. “Tenemos que

preocuparnos nosotros. Si miramos a los demás, somos mediocres. Hay que ver el grupo

que tenemos, la clase de jugadores y confiar que, si ganamos los partidos y hacemos

buen papel, lo demás no importa”, señaló “Tito”.

El ‘charrúa’ indicó estar orgulloso de pretender a la ‘U’ y reveló que su carrera como

jugador recién empezó a los 21 años. “Estuve en Uruguay un año sin jugar y luego se

me abrieron las puertas. Perdí a mi padre cuando tenía 20 años. Arranqué mi carrera

futbolística recién a los 21 años en Cerro”, dijo Urruti.