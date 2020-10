“Me disculpé con Rafo, pero no aceptó”

Comizzo habló sobre altercado que tuvo con el técnico piurano.

Al terminar el duelo entre Grau y la ‘U’, los técnicos Comizzo y Castillo tuvieron un altercado, pues al parecer el argentino no le respondió el saludo al peruano, sumando que el equipo piurano no juega a nada.

A esto, Comizzo se refirió y aclaró que se disculpó con Castillo. “Me equivoqué, intenté pedir disculpas a Rafo, para luego hacerlas públicas, en cancha le pedí disculpas a Manco y él me aceptó. Los que hemos jugados fútbol sabemos que tenemos algunas reacciones, la mía no fue la mejor, me disculpé con Rafo, pero no las aceptó”, dijo.

“Pensé que como hombre de fútbol recibiría las disculpas, no soy rencoroso para nada. Para mí queda allí”, expresó el estratega crema.

Sobre el resultado del partido, Comizzo resaltó que sufrieron, pero el resultado final era justo por lo que mostró su equipo en el campo. “Ellos de contragolpe casi meten el segundo, donde allí hubiera sido más pesado de levantar”, culminó.