“Me quiero quedar en Sudamérica”

Jefferson Farfán busca llegar a la fecha doble de las Eliminatorias de marzo.

Jefferson Farfán señaló que viene recuperándose satisfactoriamente de su lesión y que no volverá a los terrenos de juego una vez la supere al 100 por ciento. La ‘Foca’ acotó que no quiere entrenar dos días y descansar tres.

“Mi idea es quedarme en Sudamérica. Quiero disfrutar estos últimos años que me quedan en el fútbol, pero lo más importante es recuperarme. Se hablan muchas cosas, pero sin recuperarme al 100 por ciento no puedo jugar”, expresó en Las Voces del Fútbol.

“Quiero estar totalmente recuperado y ya no a un 50 o 60 por ciento. Entrenar uno o dos días y luego descansar tres. Eso ya lo he pasado. Esas cosas pocos saben y a veces no lo entienden. Estoy casi en la recta final de mi recuperación”, agregó.

La selección peruana enfrentará en la fecha doble de marzo, para las Eliminatorias Qatar 2022, a Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. Farfán se mentaliza en dichos partidos.

“La selección siempre da lo mejor, ahora hay que apuntar a lo que se viene en los 2 partidos de marzo y sacar la mayor cantidad de puntos. Lapadula es buen jugador, está en el extranjero en buen nivel”, detalló.