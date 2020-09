“Me sentí maltratado”

Luis Suárez habló tras su salida del Barcelona y criticó a la dirigencia y a Koeman.

No se quedó callado. En la conferencia que le organizó el Barcelona como despedida, Luis Suárez criticó a quienes lo maltrataron los últimos meses. Primero cuestionó a la dirigencia catalana e incluso se refirió de forma sutil a la salida frustrada de Messi: “Se han inventado cosas, se filtraron de manera indigna. Tenemos que intentar estar alejados de todo. Hoy es mi despedida, no le daré el gusto a nadie. Si el club y el jugador piensan que hasta aquí llegó, hay que aceptarlo. Y si es el jugador el que quiere irse, también. Cuesta, es difícil, son momentos raros y uno tiene familia”, disparó.

El ‘Pistolero’ también se refirió a Ronald Koeman, quien le infirmó que no seguiría. “Puedo aceptar lo que me dijo. La llamada me la esperaba porque no soy ajeno a todo lo que se dice en los medios”, mencionó. Además se refirió a su criticada relación con Messi. “Todos saben nuestra gran relación de amistad. Cuando llegué decían cuidado con Leo que hace años decían que se llevaba mal con uno y con otro delantero. Luego dijeron que yo le hacía mal. No diré quién”, afirmó.

Por último confesó que tuvo errores, pero que se va orgulloso por lo que dio al club. “Puedo hacer mucha autocrítica, pero no me puedo reprochar nada, he pasado momentos complicados y he jugado hasta lesionado. Me voy orgulloso de ser el tercer máximo goleador del club”, apuntó.