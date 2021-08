“Me siento bien, pero me van a evaluar”: Luis Advíncula

Luis Advíncula, lateral derecho de la Selección Peruana, llegó esta mañana a la capital y habló sobre su lesión sufrida en su club.

Luis Advíncula llegó por horas de la mañana a Lima para ponerse bajo las órdenes de Ricardo Gareca con miras a la fecha triple de las Eliminatorias. El ‘Rayo’ habló sobre la lesión que sufrió ayer en el partido ante Racing Club.

El futbolista de Boca Juniors manifestó sentirse bien y no mostró ninguna dificultad a la hora de salir del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: “Recién he llegado, yo me siento bien, pero acá me van a evaluar. ¿Si voy a jugar? Yo quiero jugar siempre, solo depende del entrenador”.

Cabe mencionar que Luis Advíncula no pudo terminar el partido ante la ‘Academia’ por una molestia muscular, desde la Videna ya tomaron sus precauciones y convocaron a Jhilmar Lora, jugador de Sporting Cristal, como posible reemplazante de ‘Lucho’.

El jugador de 31 años también habló sobre la necesidad que tiene la Selección Peruana en sumar unidades para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones: “No estamos bien en la tabla y tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, eso lo tenemos muy claro”.

Por último, el popular ‘Lucho’ se mostró contento por la vuelta de Jefferson Farfán a los campos de juego: “Estoy muy feliz por el regreso del ‘negro’ y él acá no tiene que demostrar nada a nadie. Él sabe perfectamente lo contento que estoy por él”, sentenció.

El ex futbolista del Rayo Vallecano de España llegará a los compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, Venezuela y Brasil con ritmo futbolístico. Ha sido titular en el cuadro ‘xeneize’ en los últimos cuatro encuentros de la liga argentina, sumando 322 minutos en toda la Liga Profesional Argentina. Se espera que en los próximos días se tenga un diagnóstico más claro sobre si el ‘rayo’ llegará en óptimas condiciones a los cotejos.