“Me tocará irme”: Kylian Mbappé sobre su futuro en el fútbol

Kylian Mbappé concedio una entrevista a la revista ‘CQ Francia’ donde habla sobre su futuro y su posible salida del PSG.

El delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé tomó el liderazgo del equipo tras la salida de figuras como Leo Messi, Neymar y Sergio Ramos. El francés debe tomar una decisión entre renovar contrato con el PSG con el cual ha tenido varias temporadas o irse a España, si fichara por el Real Madrid, club que siempre tuvo interés por el delantero, aunque aún no ha comunicado una decisión.

“Muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del fútbol. Es el ciclo normal de este deporte y en un momento me tocará irme”, Mbppé señaló en entrevista a ‘GQ Francia’ sobre si se daría su salida del PSG.

El contrato del astro francés con el club parisino culminará el 30 de junio y muy pronto se tendrá una decisión más clara sobre a qué club ficharía.

Lo que sí está claro es que Mbappé, tiene el objetivo de ganar pese a que su actual club no ha podido llevarse la copa de la Champions League. “El deseo de ganar, de ir más allá de los límites de lo posible y hacer grandes cosas, está profundamente arraigado en mí. Creo que se lo debo a la educación y a las enseñanzas que he recibido dentro y fuera del campo, y que me han ayudado a formarme como futbolista y como hombre”.