Medel: “Es un fracaso grande no ir al Mundial”

Gary Medel, jugador de la selección chilena, habló luego de la eliminación de Chile a manos de Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias

Gary Medel, jugador de la selección chilena, habló luego de la eliminación de Chile a manos de Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias . Los mapochinos no pudieron hacer valer su localía frente a los charrúas y cayeron por 2 – 0. La victoria de Perú en Lima sentenció la suerte de la Roja.

Medel dijo lo siguiente sobre el partido en Instagram: “Como siempre lo he hecho en mi vida, hoy toca asumir. Ayer fracasamos como equipo y no conseguimos el objetivo. Pero no significa que se acaba la historia ni que vayamos a bajar los brazos o dejar de hacer lo que más nos gusta”.

En ese sentido, habló sobre la eliminación de Chile: “Quiero agradecer a la gente que, a pesar del resultado, nos esperó, alentó y aplaudió hasta el final. Juntos debemos trabajar para encontrar un nuevo camino, una nueva generación y que nuestra Selección vuelva a estar en el lugar que se merece”.

CHILE AFUERA DE CATAR:

Además, agregó lo siguiente en conferencia de prensa: “Yo creo que fue un fracaso grande no ir al mundial, el objetivo era ese desde el inicio de las Eliminatorias. Los puntos perdidos en casa nos pasaron la cuenta en este momento”.

Por último, aseguró que darán vuelta la página: “Mental y físicamente me siento muy bien. Soy un aporte grande para la selección y no creo que sea un fin de ciclo. Lo que siento es que puedo seguir siendo un aporte, cada uno tiene su objetivo. Sigo a disposición para lo que viene”.