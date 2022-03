Lasarte: “Nos faltó rigor para ganar los partidos de local”

Martín Lasarte, entrenador de la selección chilena, habló luego de la eliminación de Chile a manos de Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias

Martín Lasarte, entrenador de la selección chilena, habló luego de la eliminación de Chile a manos de Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias. Los mapochinos no pudieron hacer valer su localía frente a los charrúas y cayeron por 2 – 0. La victoria de Perú en Lima sentenció su suerte.

Lasarte dijo lo siguiente sobre el partido: “Lo dije en el día de Bolivia, realmente ese día hicimos todo para ganar. Comparto que nos faltó rigor jugando de local, pero ese día puntualmente nos hubiese tenido con dos puntos más. Todos los jugadores sabían el resultado de los otros partidos y no es fácil”.

En ese sentido, habló sobre el final de la generación dorada de Chile: “Joaquín todavía debe moldearse y comenzar a ganar terreno… Hubo partidos que jugamos bien y otros no y es una realidad. Creo que iban cuatro o cinco partidos, cuando dije en aquel momento que dependemos mucho de la Generación Dorada”.

CHILE AFUERA DE CATAR:

Además, agregó lo siguiente: “Cuál será el futuro de los que van quedando lo marcará la situación física y deportiva que los encuentre en el próximo reto. Yo creo que hay algunos que todavía tienen para dar, sobre todo para acompañar un proceso de regeneración y quizás a otros se les haga más duro. Pero repito, creo que algunos todavía tienen cosas para dar”.

Por último, pidió mesura con los equipos que ya no tienen opciones: “Lo mejor de todo esto es tranquilidad, pensar escribir, aunque suene antiguo, repasar, si son para el futuro, soy pro Chile, si es con otro apoyaré igual y seguramente me va a doler mañana y pasado cuando me toque salir a la calle porque lo siento como propio”.