Mensaje de Cúneo

Hasta ahora no veo una buena acción a actual directiva, señala

Federico Cúneo, ex presidente de Sporting Cristal, se mostró crítico de la directiva del club y señaló que hasta el momento no ve nada positivo desde su llegada. “Lo que sucedió es una transacción entre privados, Backus como cualquier empresa puede vender algo de su propiedad a quién le dé la gana, cosa que ha hecho. Si yo juzgo lo visto no me gusta, desde que arrancó la cosa para mí ha ido a peor y no he visto ninguna buena acción para mantener el nivel. No son muchos partidos, Cristal está rearmándose pero por eso digo que hasta ahora no veo nada positivo”, expresó.