Mosquera sería el técnico  

Dirigentes tuvieron una conversación y sería el elegido

Los pasillos de La Florida hubo mucho movimiento tras la destitución de Manuel Barreto en el cargo de director técnico. Por lo que el día, a pesar del sol, tenía un panorama gris debido a los que entrenamientos se desarrollaron bajo un silencia catedral. Mientras tanto, en las oficinas los directivos buscaban al posible reemplazo en una lista que cuyo primer nombre era la de Roberto Mosquera.

Horas más tarde, tras una conversación satisfactoria entre Mosquera y una parte de la directiva, el propio técnico peruano confirmó su acercamiento con Sporting Cristal: “Me llamó la directiva de Cristal, hemos conversado en la mañana algunos temas y estamos madurando la idea. Quiero que entiendan que, para mí, Cristal no es cualquier equipo, es el equipo que amo, pero a todos los que he ido, he sido el mismo profesional, pero tengo que agotar las vías para conocer el proyecto serio de la directiva”, expresó.

También, confesó que en los próximos días se llenará a cabo una segunda reunión para definir algunos puntos para que este modo firme su vínculo. “Ha sido el primer acercamiento, seguramente seguiremos conversando y vamos a ver si podemos llegar a un buen puerto”, aseveró.