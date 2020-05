“Mi sueño fue ser actor”

Entrevista

Luis “Cuto” Guadalupe (20 x 20)

Es admirador del norteamericano Denzel Washington y le gusta la actuación

Es empresario y tiene su restaurante “Cuto 16” y ahora hará Delivery

“Nada me amilana. Provengo de una familia luchadora que ha pasado hambre”

“A mi sobrino Jefferson Farfán no le hablo. Es un tema netamente familiar” Escribe: GABRIEL ÁNGELES

1.- ¿Cómo estás pasando esta cuarentena?

Dando clases virtuales de cómo forjar talentos y los entrenamientos para mandarles a las instituciones educativas del Callao. También las compras en el mercado. Tengo un hijo de 5 años que recibe sus clases virtuales. Y me pongo a ver películas.

2.- ¿Por tu barrio obedecen la cuarentena?

Hay gente responsable e irresponsable. Los infectados siguen creciendo y veo mucha gente en los mercados. Hay que pensar en las personas más necesitadas, que vive del día a día.

3.- ¿Pensaste que la ‘U’ iba a marcar tu carrera?

Al principio no. Me fueron a buscar Johnny Vegas y el profesor Luis Bolaños. En la ‘U’ estaban el ‘Puma’ y ‘Chemo’ del Solar. La ‘U’ me marcó y le tengo mucho cariño.

4.- ¿Jugar ahí te sirvió para ser convocado a la selección?

De hecho que sí. En la ‘U’ no pasas desapercibido. Primero en la Sub-20 y después me convocó Oblitas a la selección, luego en la Sub-23 con Freddy Ternero. Me convocó también Maturana.

5.- ¿Qué faltó en ese equipo de Oblitas para llegar al Mundial?

Se cometieron algunos errores. Jugué al lado de Percy Olivares y Reynoso, referentes en esa eliminatoria. Creo que no tuvimos compromiso.

6.- ¿Cómo te fue en los equipos del extranjero en que jugaste?

En Independiente las cosas no salieron como yo quería porque ni el equipo ni el técnico Menotti iban bien, aunque fue una experiencia bonita. El otro técnico que llegó me dijo que no iba a contar conmigo y regresé a jugar la Copa Libertadores con la ‘U’. Independiente me chocó físicamente porque venía de jugar la Copa América en Paraguay y cuando llegué ya estaban terminando la pretemporada. Después tuve la oportunidad de jugar en Bélgica donde estuve más tiempo y poco a poco me adapté.

7.- ¿Qué te motivó a cambiar de delantero a defensa?

Fui delantero por cosas del destino. Markarián en la ‘U’ me propuso jugar de delantero y le acepté. Me sirvió para hacerme un nombre. Pero mi posición ideal fue back central.

8.- ¿Te consideras influyente en los equipos que ibas?

Transmití toda mi experiencia. En la ‘U’ el ‘Puma’ Carranza que me marcó mucho. Ser líder no es fácil, es saber llegar al grupo, ganarte la confianza de tu entrenador y de tus compañeros. Juan Aurich fue una nueva etapa para salir adelante, por mí y por la familia. No ser un ave de paso.

9.- Ahí ganaste un título. ¿No?

Teníamos las armas, un gran plantel y comando técnico que Oviedo armó. Campeonar solo dependía de nosotros. Vencimos a un equipo grande como Alianza.

10.- ¿Te diviertes con tus frases?

Salieron del alma, veo los videos y digo: ¿Yo dije todo eso? Hace poco Luis Advíncula ha revivido esas frases y me llena de orgullo porque salieron desde adentro.

11.- ¿Te lamentas no haberte retirado en Universitario?

Sí, porque tuve un recibimiento muy lindo de los que estaban en ese momento, de ‘Pajita’ que me conoce desde muy chico en la ‘U’. Hubiera sido lindo terminar mi carrera en Universitario, pero hubieron personas que no tuvieron la voluntad de que eso suceda. Challe y el ‘Puma’ me querían, pero no se pudo.

12.- ¿Cuál fue el problema con los Leguía?

Problema no hubo. Hice la pretemporada y pasé el examen médico, incluso Germán Leguía sí estaba de acuerdo conmigo. Pero hay personas que no son dirigentes e influyeron.

13.- ¿Te dieron alguna explicación?

No. Yo lo tomé como un maltrato. Yo me hago respetar.

14.- ¿Te comunicas con tu sobrino Jefferson Farfán?

No, no tengo ningún tipo de contacto ni acercamiento. Como en toda familia hay cosas que pasan y no me gustan las faltas de respeto y no dejar las cosas a medias. Es un tema netamente familiar.

15.- De no ser futbolista ¿Qué otra profesión hubieses elegido?

Me hubiese gustado ser actor. Hacer cosas diferentes y actuar. Soy admirador número de Denzel Washington. He sido modelo y otras cosas que van de la mano de la actuación.

16.- ¿Cómo viviste el asalto a tu restaurante ‘Cuto 16’?

Me afectó porque había comensales y mi familia. Pero gracias a Dios no hubo daños materiales.

17.- ¿De qué manera afecta este virus a tu negocio?

Es un golpe muy duro. Pero provengo de una familia muy luchadora que ha pasado hambre. Con la bendición de Dios todo volverá a la normalidad. Ahora que se levante la cuarentena haremos el servicio Delivery.

18.- ¿Qué opinas de la actualidad de Universitario?

Lamentable. Son administraciones que entran a robar y a vivir del club. Hay muchos intereses y una lucha de poderes. Esperemos que Indecopi se pronuncie. Maltratan a los trabajadores y son gente que no ama al club.

19.- ¿Cómo tomaste que Héctor Chumpitaz tiene el coronavirus?

Nos agarró frío a los que lo queremos. Es una persona muy activa y va a superar esto junto a su esposa que también está delicada de salud.

20.- ¿Te gusta el trabajo de Gregorio Pérez?

He visto muy buen trabajo. Es un entrenador de prestigio que transmite su experiencia al grupo. Esperemos a ver cómo terminará el campeonato y espero que la ‘U’ logre su objetivo que es alzar la 27.