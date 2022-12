Miguel Ángel Russo: “La verdad con Paolo Guerrero no hay nada”

No hay nada de nada. El entrenador de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, fue consultado acerca del posible ofrecimiento de Paolo Guerrero a su equipo y fue muy claro al descartar al delantero nacional como refuerzo para esta temporada.

“Son cosas que salen del periodismo. En este sistema y en este momento, van a aparecer un montón de nombres. La verdad con Paolo Guerrero no hay nada. No hemos tenido nunca nada. Es normal y natural que sucedan estas cosas con el mercado abierto”, indicó el ex técnico de Alianza Lima para Cadena 3.

Recordemos que esta temporada, Paolo Guerrero disputó el Brasileirão defendiendo la camiseta de Avaí. Lamentablemente, no anotó ni un solo gol, se lesionó sobre el final y sufrió el descenso a segunda división. Ahora, en las vísperas de cumplir 39 años, el delantero ya está mentalizado en cobrarse su revancha y encontrar un nuevo club para la temporada 2023.