Abogado de Pacífico FC: “No dudo que la FPF maneje nuestro requerimiento de manera adecuada”

Juan Morales, abogado de Pacífico FC, se refirió a la situación del club y al reclamo que está pendiente desde hace años pero mostró confianza en que la Federación Peruana de Fútbol resuelve el tema de manera adecuada.

“Lo que ha sucedido con Pacífico es algo inaudito pero tratamos de buscar una alternativa. Pacífico desde 2015 no participa y no sabe dónde participar, ello debido a dos áreas definidas en la problemática. Uno es el tema societario que se manejó irregularmente en la Segunda y lo otro es el desapego que le hicieron en participar en Segunda en el sorteo, por lo cual inició una reclamación que fue resuelta por la Comisión de Justicia de la Segunda Profesional, se interpuso una apelación y se llevó a la segunda instancia y hasta el momento después de tantos años aún no resuelve”, dijo Morales.

“Lo primero que hice para tomar este caso fue ver si Pacífico tenía razón y desde mi opinión, a todas luces la tiene. No he podido conversar con nadie, han habido muchos cambios en materia de gestión administrativa en la Federación, antes era más factible tener una relación directa pero no dudo que la FPF maneje nuestro requerimiento de manera adecuada y poder plantear nuevamente nuestra problemática, refrescar nuestro recurso de apelación y que con buen criterio la Comisión de Justicia de la FPF resuelva en favor de Pacífico y devuelva la participación que debe tener Pacífico en Segunda”, sostuvo.

“Quiero creer que es un descuido porque el señor Lozano opinaba que se había producido una irregularidad en Segunda”, indicó.

Redactado por: Miguel Casana