Miguel Company: “Los técnicos no hacen transformaciones milagrososas”

Miguel Company, ex entrenador de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y de la selección peruana analizó los primeros partidos de la “Blanquirroja” de Reynoso para el Diario Correo

Miguel Company, ex director técnico de la Selección Peruana y de clubes como Universitario y Alianza Lima, fue consultado para el Diario Correo sobre los primeros partidos de la “Bicolor” al mando de Juan Reynoso. Dejando en claro que muy aparte de los resultados, es vital analizar el rendimiento de un equipo, además, pidió que dejen trabajar a “El cabezón”.

“Para mí el balance es bueno, yo dejo de lado los resultados, miro el primer partido, miro el segundo, son dos rivales muy distintos, el del martes ha sido muy modesto realmente. Ahora el técnico va a ir escogiendo los jugadores. Por eso, ha hecho los cambios. Yo creo que le va a ser de mucha utilidad estos dos partidos al técnico”, mencionó el ex estratega peruano.

Asimismo, también comentó sobre lo que espera de la selección bajo los órdenes de Juan Reynoso. “Lo que tienen que hacer es dejarlo trabajar, no apresurarse, ni criticar ni elogiar de cara al resultado. Dejemos el resultado a un lado, los técnicos trabajan, no hacen transformaciones milagrosas”, expresó.

Por último, no desaprovechó la oportunidad para comentar de la figura del último Perú vs. El Salvador, Bryan Reyna. “Yo lo vi bastante bien, con personalidad, con criterio, creo que estuvo a la altura de lo que es ponerse la casaquilla nacional. A veces en rendimiento en el equipo es uno y cuando asumes una responsabilidad superior como es defender los colores patrios disminuye por la presión que se tiene, pero en este caso no ha sido así. En consideraciones individuales yo creo que ha sido un jugador sobresaliente.”, finalizó.

Redactado por: Miguel Casana