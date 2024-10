¡Miguel Terceros, la joya boliviana, ahora irá por Argentina!

Miguel Terceros, abrió el marcador frente a Colombia he hizo delirar a toda Bolivia.

Bolivia aún no despierta del sueño. La selección del altiplano, logró vencer por 1-0 a una fuerte Colombia que a pesar que luchó, no encontró el camino para revertir la situación. La máxima figura boliviana, Miguel Terceros, fue el anotador del gol de la victoria he invita a soñar a todo un país.

“Estoy feliz por el cariño de la gente y el resultado. Somos un grupo de jóvenes que queremos cambiar la historia de Bolivia; este grupo promete mucho”, señaló Miguel Terceros, quien confía plenamente en sus compañeros. Bolivia cuenta con muchos jugadores jóvenes que juegan como experimentados.

Si bien es cierto que jugar a 4085 msnm ayuda y mucho, también hay que saber jugar para concretar los ataques de gol. Hoy en día, Bolivia es más que la altura, cuenta con jugadores muy talentosos que traducen su buen juego en el marcador, dando como resultado que se encuentren, por ahora, en el sexto puesto con 12 puntos.

“Muy contento por el gol anotado, uno siempre quiere ayudar a su selección desde donde sea, y me lo tomo con mucha tranquilidad”, agregó Miguel Terceros, quien puso la fiesta en el Estadio Municipal de El Alto. El jugador del Santos de Brasil, iba a ser cambiado apenas salga el balón y en la última que iba a tocar, se inspiró, entró en diagonal apilando rivales y posicionándose por el medio, clavó su tiro en la esquina. ¡Gol boliviano!

Bolivia sueña consiguiendo 9 puntos en los últimos tres encuentros. Goleó a Venezuela por 4-0. Sorprendió al vencer a Chile en Santiago por 1-2 y venció a Colombia en casa por 1-0 pero, aún falta mucho en el camino de las Clasificatorias. Desde hoy ya deben comenzar a trabajar la estrategia para robar puntos en Buenos Aires.

“Hoy tenemos que festejar, y mañana ya pensaremos en Argentina, que jugaremos como una final e intentaremos ganarlo”, finalizó Miguel Terceros, quien es consiente que para dejar de ser sorpresa y pasar a ser realidad, necesitan dar el batacazo final, robando puntos a Lionel Messi y compañía. ¿Cuál sería tu score?