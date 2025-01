Miguel Trauco agradecido por el cariño del hincha de Alianza Lima

Miguel Trauco, defensor de Alianza Lima, agradeció el cariño del hincha durante su presentación

Atrás quedaron las épocas en donde un futbolista mostraba lealtad por el equipo de sus amores. En la actualidad, el jugador prioriza la estabilidad económica, para brindar una comodidad a toda su familia, significando una buena mentalidad para el futuro. Por tal motivo, es admirable el profesionalismo que lleva Miguel Trauco en Alianza Lima.

El lateral izquierdo llegó hace seis días a ciudad de Lima, en donde sus primeras declaraciones no fueron correctas, luego de mencionar su tristeza de no llegar al equipo de sus amores: Universitario. Sin embargo, el defensor mostró su profesionalismo y prometió esforzarse durante toda la temporada con su Alianza Lima, equipo que puso su confianza en el futbolista.

Miguel Trauco manifestó su reacción ante el cariño recibido por parte de la afición de Alianza Lima durante su presentación: «No me esperaba tantos aplausos de la gente, pero he llegado a un gran club y estoy muy contento. Yo estoy en Alianza Lima para sumar, darme íntegro y aprovechar que estoy en una gran institución«.

Luego, el futbolista peruano fue consultado ante su rendimiento durante el triunfo ante Emelec y dijo lo siguiente: «creo que hice un gran partido, pero aún me falta mucho más. Tengo recién cinco días entrenando con el club y espero seguir trabajando para poder hacer un gran año«.

Finalmente, Miguel Trauco aseguró estar en una Institución que le exigirá tener un buen rendimiento toda la temporada: «Alianza es un club grande, en donde se juega con mucha presión y, en ese sentido, la hinchada también tiene mucho que ver. ¿Si me puedo enamorar de Alianza? No sé, tal vez, pero yo llegué al club para trabajar«.