Joao Ortiz y su enfoque en darle alegrías a Cienciano

Joao Ortiz, jugador de Cienciano, se refirió a los objetivos de la temporada 2025

La ciudad de Cusco sigue teniendo un avance en el fútbol de nuestro país, los equipos cuzqueños siguen manteniendo su confianza en realizar un buen trabajo en el campeonato local. Uno de ellos es Cienciano, quien esta temporada tiene un compromiso sumamente importante: regresar a la época en donde la Institución obtuvo logros importantes.

Para Joao Ortiz, quien es uno de los refuerzos del equipo cuzqueño para la nueva temporada, es importante seguir esforzándose en encontrar un lugar en el equipo titular, sin importar no jugar en tu posición habitual. El jugador entendió muy bien los sacrificios que se deben de realizar al estar en un club importante del fútbol peruano.

«Últimamente estoy jugando de lateral izquierdo, inicialmente jugaba de volante, me caracterizo por jugar por fuera«, fueron las palabras de Joao Ortiz, quien brindó detalles acerca de cómo va rindiendo en la pretemporada junto a Cienciano, resaltando su compromiso en estar disponible en cualquier posición dentro del terreno de juego.

Luego, Joao Ortiz indicó el deseo de todo el equipo en poder tener éxito en el campeonato local y a nivel internacional: «Con el trabajo que estamos haciendo queremos llegar de la mejor manera al campeonato, se nos vienen partidos importantes y también tenemos la Copa, que es un paso importante que tenemos que dar«.

Finalmente, Joao Ortiz señaló lo complicado que fue adaptarse a la altura de la ciudad del Cusco, pero indicó la importancia del trabajo brindado por el comando técnico con el pasar de los días en la pretemporada: «Los primeros días me costaron un poco pero ya me fui adaptando y con el trabajo de los ‘profes’ me siento mucho mejor».