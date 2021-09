Miguel Trauco jugará como titular por primera vez con Saint-Étienne

Tras no haber tenido continuidad, Miguel Trauco obtuvo la confianza de sus dirigentes para ser titular frente al Mónaco por la Ligue 1.

Después del duelo del AS Mónaco vs Saint-Étienne, se dio a conocer que el peruano Miguel Trauco será el titular por primera vez en la temporada. El jugador, tras no tener mucha continuidad con su club, recibió la confianza de su equipo para este enfrentamiento por la Ligue 1 de Francia.

Es un gran momento para Miguel Trauco en esta temporada. Tras su poca continuidad en Francia, no le accedieron seguir en la oncena de la ‘Bicolor’, por lo que el hecho de tener más puntos en su equipo le dará la oportunidad a su compañero Marcos López de poder seguir siendo titular.

La directiva del conjunto francés le esta dando toda la confianza a Trauco, ante el lamentable momento que vive el equipo. De seis duelos, solo han obtenido tres puntos y no han logrado conseguir ningún triunfo. Además, ahora se encuentran en una zona de descenso en la Ligue 1.

El lateral izquierdo es uno de los candidatos a ser convocado por la Selección Peruana para disputar la fecha triple de octubre por las Eliminatorias Qatar 2022. El dirigente argentino, Ricardo Gareca siempre lo considera, por lo que vera la titularidad de Miguel Trauco con buenos ojos.