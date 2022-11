Miguel Trauco: “Siempre estuve con las ganas de regresar”

El jugador de San Jose Earthquakes y de la Selección Peruana, Miguel Trauco, se refirió a su regreso en la “Blanquiroja”, esta vez bajo la dirección de Juan Reynoso

Después del primer entrenamiento del microciclo de la Selección Peruana, el lateral izquierdo, Miguel Trauco, señaló que hará todo lo posible por dejarle una buena impresión al comando técnico y habló de la sana competencia con Marcos López.

“Llegar a la MLS me hará bastante bien, voy a tener mucha continuidad que es lo que necesitaba, partiendo desde ahí, ello me dará mucha confianza en lo futbolístico y mi aporte será lo de siempre: Entrega más la confianza que me dará el ‘profe’. Me ilusiona tener nuevos compañeros y entrenador, con muchas ganas de poder estar y ojalá todo salga bien”, dijo Trauco.

“Mi sentimiento hacia la Selección siempre ha sido grande, uno siempre sueña con estar acá. Tuve la oportunidad de estar buen tiempo con el ‘profe’ Gareca, entonces, los partidos que no estuve en Estados Unidos, a uno los deja triste, pero era consciente en el presente que estaba. Eso me dio fuerzas para seguir entrenando y me motivaba el hecho de una nueva convocatoria, y siempre estuvo con las ganas de regresar, y ahora que estoy aquí espero dejarle una buen impresión al profe, expresó el defensa.

Redactado por: Miguel Casana