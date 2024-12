¡Miguel Vargas muy cerca de llegar a Universitario!

El portero Miguel Vargas se despidió de Deportivo Garcilaso y todo indica que llegará a Ate para defender a Universitario

Deportivo Garcilaso llegó a un acuerdo con el arquero Miguel Vargas para su desvinculación del equipo cuzqueño. Por tal motivo, el portero tendría como próximo reto defender la camiseta de Universitario para la próxima temporada. Además, el arquero de 28 años aprovechó en despedirse del conjunto cuzqueño y de la afición a través de sus redes sociales.

«Hoy me despido de Deportivo Garcilaso. Me llevo los mejores recuerdos de lo vivido esta temporada. Gracias por abrirme las puertas y permitirme conocer grandes compañeros y amigos que me llevo para la vida. Simplemente gracias«, añadió Miguel Vargas en su carta de despedida hacia Deportivo Garcilaso.

Miguel Vargas disputó 1957 minutos debajo del arco del equipo cuzqueño, en donde recibió 23 goles durante la temporada 2024. Sin embargo, con la llegada de Patrick Zubczuk al plantel, el portero nacionalizado peruano tendría todo listo para llegar al equipo bicampeón del fútbol peruano, logrando jugar nuevamente en un equipo grande de Sudamérica.

El ahora exarquero de Deportivo Garcilaso abandonará la ciudad de Cusco luego de tres temporadas. En 2022 llegó a Cienciano para quedarse por dos años, luego siguió permaneciendo en la ciudad, pero esta vez para defender la camiseta celeste. Por primera vez en su carrera tendrá la oportunidad de mostrar su nivel en la capital.

En los próximos días abran novedades de su llegada a Ate para la próxima temporada, en donde tendrá una difícil competencia por la titularidad en el arco junto al uruguayo Sebastián Britos. Por otra parte, aumentaron las posibilidades de la salida de Diego Romero de Universitario; en donde su futuro del portero peruano está en el extranjero, debido a una cláusula que le imposibilita jugar en otro equipo del Perú.