¡Raúl Fernández mostró su alegría tras volver a Universitario!

El ex arquero crema, Raúl Fernández, volvió a Universitario y quedó muy contento.

Un gran jugador que dejó huella en la institución merengue fue Raúl Fernández. El elástico arquero, visitó las instalaciones de Campo Mar luego de varios años para jugar un partido amistoso con ex jugadores cremas y se quedó impresionado con todo lo que a crecido el club a lo largo de los años.

«Supermán» consiguió muchos logros con Universitario como el título del 2009 ante, nada más y nada menos que, Alianza Lima. Fernández es considerado uno de los mejores porteros que visitó la crema y a pesar de algunos momentos malos que se vivió, el jugador asegura que le entusiasma como se viene manejando actualmente a la institución.

“Muy sorprendido por las instalaciones de Vidu y Campo Mar. No he visto eso acá en Perú. Yo he pasado muchas cosas con la ‘U’, donde hemos pasado muchos meses sin cobrar”, declaró Raúl Fernández, quien volvió unos años atrás y con con mucha nostalgia, recorrió los pasillos de donde fue feliz.

Raúl sabe que todo lo que se puede ver en Campo Mar es fruto del esfuerzo de muchos años y que las instalaciones que ofrece el club para todas las categorías son dignas de elogiar. Asegura que esta es la manera de trabajar y que los resultados ya se están viendo con el bicampeonato crema.

“Nadie tiene esa infraestructura. Está el apoyo, tienen buena alimentación. Jamás veía eso en la ‘U’. Las canchas están espectaculares. Me encantaría jugar así, olvídate, eso es plus que a uno lo seduce. Es para quedarse siempre en Universitario”, finalizó Raúl Fernández quien lleva al equipo en su corazón.

Es conocido que muchos ex futbolistas merengues son trabajadores del club, lo que conlleva a que Universitario, tenga una marcada identidad en todas sus líneas. Ahora, en tienda crema, van por cerrar la ampliación del préstamo de su capitán, Edison Flores, para ir por el Tri. ¡A seguir creciendo!