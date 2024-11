¡Koichi Aparicio muy cerca de renovar con UTC!

Koichi Aparicio, estandarte crema, comentó que está muy cerca de renovar con UTC.

Uno de kaiser del cuadro de Cajamarca es Koichi Aparacio. El héroe de la última fecha que le dio el gol con el que se quedaron en primera división, en estos momentos, se encuentra como jugador libre y aunque a tenido diferentes ofertas, el cariño y amor por los colores, lo han llevado a estar cerca de renovar con UTC.

«Yo soy jugador libre en estos momentos pero tengo conversaciones avanzadas con el club para poder extender el vínculo por un año más. El año netamente deportivo fue difícil, fuera de lo deportivo no sufrimos ningún retraso de pagos. Estoy agradecido con el club porque nunca tuve problemas con eso», declaró Koichi Aparicio.

Dentro del complicado año que tuvo UTC, el experimentado defensor, fue uno de los jugadores más regulares en toda la temporada. Ahora, para la próxima temporada, se busca en el cuadro cajamarquino, una reestructuración total donde veremos muchas caras nuevas, pero, los cremas, quieren sí o sí a su capitán.

Puedes leer:

«Hay predisposición de ambas partes para conversar y eso me genera confianza por el valor que me dan, entienden que fui un tipo que dejó todo por la camiseta y valoro que me consideren como una prioridad. Imagino que entre mañana y pasado ya debo saber cuál es mi futuro porque quisiera tener la tranquilidad y ya falta poco para que empiece todo», sentenció Koichi Aparicio.

En UTC, quieren apostar por un DT de mucho oficio que sepa manejar la altura y que se haga respetar ante el grupo. Es por eso que, tiene casi cerrado con un técnico de nivel mundialista como Hernán Gómez. El «Bolillo», está a una sola firma de ponerse el buzo crema para sacar adelante el proyecto pero habrá que esperar. ¡Gran fichaje!