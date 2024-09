Milan vence al Inter con un gol al último minuto

En el segundo tiempo, la escuadra de Fonseca mostró una mejor actitud, pero fueron los Neroazzurri quienes empezaron con más intensidad. A pesar de un par de intentos, no lograron concretar. Sin embargo, el momento decisivo llegó en el minuto 89, cuando Gabbia anotó un agónico gol de cabeza que desató la locura en el estadio. Este tanto no solo significó la victoria, sino que también puso fin a una racha de seis clásicos perdidos contra el Inter de Milán. A pesar de no haber sido el mejor partido, Il Diavolo demostró que la determinación puede cambiar el rumbo de un clásico. ¡Una victoria memorable!