MLS aplicará nueva regla en las sustituciones

La Major League Soccer (MLS) aprobó una revolucionaria norma que pondrá límite al tiempo de las sustituciones.

MLS realizará una modificación en las sustituciones para la temporada 2024. La competición donde milita Lionel Messi implementará una regla en los cambios. Concretamente, se tendrá un límite de 10 segundos para que los jugadores salgan del terreno de juego. De esta manera se busca acabar con el tiempo perdido.

El castigo para los que no cumplan la nueva regla podría llegar a ser perjudicial. En caso que el futbolista saliente no cumpla dentro del plazo de los 10 segundos, el jugador entrante tendrá que esperar 60 segundos para ingresar. De esta manera, dejarán durante un minuto a su equipo con 10 hombres. Cabe resaltar que la nueva norma de la MLS no aplicará en porteros y tampoco en las sustituciones por lesión.

La regla fue aplicada correctamente durante la pasada temporada de la MLS Next Pro. Los números favorecen la inclusión de la norma, ya que el 99,7% de las sustituciones se dieron con éxito.

Asimismo, se está evaluando otra medida. Con el objetivo de dar mejor continuidad a los partidos, los futbolistas que se mantengan en el suelo durante 15 segundos por una falta o lesión, deberán ser retirados del campo.

