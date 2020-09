MLS no quiere ceder jugadores

Tendría problemas con la FIFA si es cierto lo que circula.

Duro golpe para Ricardo Gareca. La MLS le notificó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que no será posible liberar a los 7 seleccionados peruanos que militan en la liga norteamericana para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, la misiva no tendría peso debido a que no cuentan con el respaldo de US Soccer (Federación de Fútbol de los Estados Unidos).

La Federación Peruana tenía como plazo máximo hasta el viernes 18 de setiembre para gestionar los permisos de los convocados que se desempeñan en torneos del exterior. Así lo realizó, sin embargo, recibió una respuesta por parte de la MLS que no se aguardaba.

Son siete los convocados que se desempeñan en esa liga: Pedro Gallese (Orlando City), Alexander Callens (New York City), Marcos López (San José Earthquakes), Edison Flores (DC United), Andy Polo (Portland Timbers), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Yordy Reyna (DC United).