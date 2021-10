Modric: “No tiene sentido un Mundial cada dos años”

El mediocampista Luka Modric dio un palo a la UEFA por la idea de jugar el Mundial cada dos años y defendió su labor. “Hemos hecho mucho por el fútbol”, expresó Luka Modric compareció en rueda presa en Kiev en la previa del Shakhtar-Real Madrid. Se enfrentara al equipo de su gran amigo Darijo Srna, durante tantos años capitán suyo en la selección y ahora director deportivo del Shakthar.

-¿Cómo afronta la vuelta a la competición?

-Sabemos que es un partido muy importante. Sobre todo por el último partido que hemos perdido en casa. No tenemos mucho más margen para equivocarnos. Tenemos que entrar con confianza, con fuerza, dándole todo, jugar bien… Últimos tres partidos no hemos estado a nuestro mejor nivel, pero tras el parón hemos entrenado bien y estamos preparados.

-¿Lo que hicieron usted, Casemiro y Kroos es comparable a lo que hicieron Busquets, Xavi e Iniesta?

-Para ser honesto, no me gustan comparaciones. Ellos han hecho mucho para su club y su selección. Nosotros también hemos hecho mucho para el Madrid. Yo prefiero que otros opinen. No me gusta comparar.

-¿Debe ganar Benzema el Balón de Oro?

-Vamos a ver… Hay varios candidatos que pueden ganar. Para mí, Karim es uno de ellos. Espero que lo gane porque lo merece por como ha jugado este año y su trayectoria. Sobre todo estos últimos años. Siempre ha estado a un nivel top. Y por fin ha ganado un título con Francia, que es importante para estos premios. Ojalá lo gané porque lo merece.

-¿Ve bien un Mundial cada dos años?

-No veo sentido al Mundial cada dos años. Es especial porque es cada cuatro y porque todos lo esperan. No me gustaría verlo cada dos, pero no se nos pregunta mucho. Están intentando hacer cosas sin preguntar a los jugadores y entrenadores. Yo no lo veo, pero no sé qué va a pasar…

-¿Hay ganas de revancha con el Shakhtar?

-Hay ganas de hacer buen partido y de ganar, porque es importante para nosotros. El Shakhtar es un equipo muy fuerte como demostraron el año pasado. Nos espera un partido complicado, pero espero que con otro final que las últimas dos veces.

-¿Le molesta que se critique el centro del campo del Madrid?

-Las críticas cuando juegas en el Madrid lo tienes que aceptar y acostumbrarte. Cuando ganas está todo de maravilla y cuando pasa los de los últimos partidos hay dudas. No nos preocupa mucho, confiamos en nosotros. Tenemos confianza en que volveremos a jugar como hemos hecho siempre y como hemos hecho a principio de temporada. Tenemos que tener tranquilidad y trabajar, porque todavía tenemos margen para mejorar.