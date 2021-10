Simeone: “¿Algo que decir a las críticas de Klopp a nuestro estilo? Nothing”

El entrenador Diego Simeone recordó su último enfrentamiento en el Wanda Metropolitano. “Lo empezó a ganar nuestra gente con su energía antes de jugar”

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atendió a la prensa en la previa al partido contra el Liverpool, donde el Atlético recibe al equipo inglés en el Wanda Metropolitano con la máxima ilusión por repetir triunfo. Asimismo, no quiso referirse a las críticas a su estilo por parte de Klopp y recordó el gran ambiente vivido para recibir a los ingleses en el último enfrentamiento en el feudo colchonero, en los octavos de final de 2020.

¿Cómo puede afectarles tanto tiempo sin competir?

Por el contrario, vamos a jugar en los próximos 17 días un montón de partidos. Nos vino bien para los chicos que se quedaron y pudieron sumar cargas de trabajo y recuperarse de sus problemas físicos. Los que han jugado han regresado entre miércoles y jueves. Mañana tenemos un entrenamiento más para ver la evolución de Giménez, Llorente y Cunha, que llevan desde ayer entrenando muy bien y la expectativa es un gran partido lleno de nuestra gente y con camisetas rojiblancas. Aquel partido anterior (los octavos de 2020) lo empezamos a ganar antes del encuentro, porque la gente fue importantísima para transmitir esas energías y lo recordará porque fue una gran noche.

¿Cómo afrontan este calendario?

Lo que tengo claro es que nosotros podemos ocuparnos de los partidos que tenemos que jugar desde mañana. No tenemos ningún peso en nada y no sirve para nada opinar, la gente que está en la UEFA, en la CONMEBOL… decidirán como quieren, lo han hecho siempre. Antes se jugaban las eliminatorias en un mes, ahora están repartidos, antes había amistosos y siempre hay algo. Lo que me toca es estar bien cuando nos toque jugar.

Klopp es uno de los entrenadores más críticos con su estilo, ¿Qué le diría?

Nothing (nada).

¿Qué partido espera mañana?

Creo que el Chelsea, Manchester City y Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a los tres con características y ritmos diferentes da placer. El Liverpool tiene movilidad, velocidad, es contundente en el área, afronta duelos uno contra uno, deja espacios sin miedo a la espalda de la defensa, es peligroso al contrataque, Van Dijk le dio la seguridad que no pudo tener la temporada pasada en esa línea defensiva que es tan importante también para el Liverpool. Son grandes futbolistas con una idea muy clara y con un ataque muy intenso e intentaremos llevar el partido a donde creamos que les podemos hacer daño.

¿Es un momento para arriesgar a los tocados?

Mañana vamos a tener otro entrenamiento por la mañana para intentar confirmar las sensaciones de los jugadores que vuelven de lesión. El único partido que importa es el que viene y el que viene es el Liverpool.

¿Se puede igualar el ritmo de juego del Liverpool?

Está claro que hay que igualar la intensidad del juego y después generar las cosas que intentaremos generar en el partido de mañana.

¿Cómo está Luis Suárez?

Luis para nosotros es determinante, fundamental, importantísimo en nuestro sistema y está con la misma ilusión que todos los que se fueron con la selección y los que se quedaron aquí, todos están con la misma ilusión.

¿Diría que Salah es candidato al Balón de Oro?

Me importa el partido del Liverpool. Salah es un extraordinario futbolista que lleva años haciendo grandes cosas en la Premier League y en la Champions.