Mohamed Salah y Liverpool: ¡la historia tiene que continuar!

El egipcio Mohamed Salah y Liverpool habrían llegado a un acuerdo por ampliar su vínculo por dos temporadas más

Mohamed Salah forma parte de la historia del Liverpool, no tanto por sus logros en el equipo, sino por la lealtad mostrado en los últimos años. El futbolista egipcio habría tomado la decisión de continuar su carrera de futbolista profesional en el club, donde pudo demostrar su gran nivel futbolístico, por dos temporadas más.

“Llevo muchos años en el club. No hay ningún club como este. Pero al final no está en mis manos. Como ya he dicho antes, estamos en diciembre y todavía no he recibido nada sobre mi futuro”, fueron las palabras de Mohamed Salah semanas atrás, dejando dudas de su continuidad en Liverpool.

El diario inglés ´Mirror´ anunció el acuerdo de Salah junto al Liverpool hasta la temporada 2026/2027. Una noticia esperada por toda la afición, quien tiene el privilegio de contar con el actual máximo goleador de la Premier League (13). Sin embargo, las conversaciones entre el delantero y el club no fue nada fácil, pues el jugador buscaba un contrato de tres años.

Por su parte, Liverpool buscaba renovar el contrato de Mohamed Salah solamente por una temporada. Pero al tratarse de un futbolista referente dentro del plantel, negociaron con el objetivo de salir ganando ambas partes. Con esta noticia se pone un final a todas las especulaciones durante las últimas semanas de la posible salida del egipcio del equipo.

De esta manera, Mohamed Salah podrá llegar a las 10 temporadas de manera ininterrumpidas con el club inglés, en donde pudo lograr la Champions League (2019). A nivel nacional, el futbolista de 32 años pudo ganar una Premier League, FA Cup, Community Shield y dos Copa de la Liga.