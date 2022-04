Mosquera: Conforme con el rendimiento, pero tenemos que ajustarlo al resultado

El entrenador celeste resaltó el rendimiento de Sporting Cristal a pesar de las derrotas en la Copa Libertadores y señaló estar acostumbrado a los cuestionamientos.

Sporting Cristal llegó a Lima este miércoles tras su derrota frente a Universidad Católica de Chile por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2022, lo que lo deja sin unidades en el grupo F. El entrenador Roberto Mosquera lamentó la caída de su escuadra, pero resaltó la forma de juego que presentó el cuadro rímense.

““Hemos tenidos dos partidos de ensueño. Creo que estamos compitiendo internacionalmente. Ya habíamos dado una clarinada con Flamengo, que es un gran equipo. Nos reafirmamos en la forma de jugar que tenemos, a mí me agradó como jugamos. Metimos, corrimos, demostramos lo que algunos dicen que no tenemos. así que estamos conformes con el rendimiento, pero tenemos que ajustar el rendimiento al resultado. Ese es nuestro trabajo próximo”

Comentó Mosquera para ESPN.

Asimismo, el entrenador se refirió a la polemica intervención del arbitro sobre el penal contra Cristal. “Nunca he hablado de un árbitro, no lo voy a hacer ahora, ni juzgar tampoco sus decisiones, porque nunca me ha parecido. Porque el árbitro no tiene conferencia de prensa. Lejos de calificar la acción, era inmerecido (el empate)”, comentó.

Por otro lado, apenas culminó el cotejo, el conjunto cervecero publicó un comunicado en sus redes sociales para exigir a la Conmebol que se tomen acciones disciplinarias en contra de los jueces encargados.

“Solicitamos por esta vía que se tomen las medidas correspondientes y se den las sanciones necesarias al equipo arbitral que fue responsable de esto. Medidas que lamentablemente no podrán devolvernos los puntos cedidos, pero que deberían sentar una base para el futuro porque estas situaciones no deben volver a ocurrir por el bien del fútbol sudamericano”, manifestaron los rimenses.