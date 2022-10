Mosquera: “Presión fue llegar a Cristal en 2012, cuando no campeonaba desde 2005”

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, habló de las exigencias del cuadro rimense y cómo conviven con ella en el día a día

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, habló de las exigencias del cuadro rimense y cómo conviven con ella en el día a día. Los celestes son punteros del campeonato con 32 puntos, deberán vencer a Boys para mantener el liderato. Alianza solo está dos puntos abajo.

“Hay diferentes presiones, presión para mí es llegar a Cristal en 2012 cuando no campeonaba desde 2005. Es una presión diferente. Presión es venir cuando esté último en 2020. Cuando me estaba yendo a un equipo grande de Bolivia y decidimos tomar la responsabilidad por el amor que le tenemos a Cristal, ese es otro tipo de presión”, dijo el estratega nacional.

Mosquera tuvo su primer paso con el buzo celeste en 2012, en aquella oportunidad, se quedó con el torneo de punta a punta. Venciendo en la final al Real Garcilaso de “Petróleo” García.

Recordemos que Roberto Mosquera retornó a Cristal en el 2020. En aquella oportunidad fue sucesor de Manuel Barreto, tomó al equipo en crisis y le llevó al campeonato nacional, ganándole la final a Universitario de Deportes.

En ese sentido, agregó que: “Hemos aprendido a convivir con la presión porque si no hacíamos estos 24 partidos sin perder no tendríamos este puntaje, entonces hay diferentes presiones. El jugador que quiere jugar en Cristal o el entrenador que quiere dirigir, tiene que aprender a convivir con esa presión, no se le puede sacar al jugador”.

LA PRESIÓN QUE SE VIVE EN CRISTAL:

Por último, señaló que: “La presión existe pero tienes que convivir con ella. Venimos 24 partidos con presión, ahora dependemos de nuestros resultados, este momento es bueno y esperamos mantenerlo”.