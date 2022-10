“Esta semana no va a salir en lista”: Mosquera confirmó que Yotún no jugará ante Sport Boys

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa y declaró que “Yoshi” aún no está listo para volver al ruedo

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, habló en conferencia de prensa y declaró que “Yoshi” aún no está listo para volver al ruedo. Los celestes son punteros del campeonato con 32 puntos, deberán vencer a Boys para mantener el liderato. Alianza solo está dos puntos abajo.

Sobre Yoshimar Yotún adelantó: “No está habilitado, él está entrenando cerca de lo normal pero físicamente ha dejado de entrenar con el rigor que significa para jugar por los 3 puntos. Esta semana no va a salir en lista”.

Cabe mencionar que Yotún volvió a Sporting Cristal este año. El talentoso volante es pieza clave del mediocampo celeste, sin embargo, Mosquera prefiere que se ponga a punto físicamente para volver al gramado de juego.

“Tengo 27 años dirigiendo y hace 20 dejé de tener miedo de quedarme sin equipo porque al otro día estoy seguro que me llaman. Me llaman porque el único objetivo que no hemos cumplido en 10 años con este comando técnico fue el de Alianza que no pudieron campeonar, solo pudimos llegar a la Sudamericana”, agregó Mosquera.

PARTIDOS CLAVES PARA CRISTAL:

Cabe recalcar que Roberto Mosquera finaliza contrato con Sporting Cristal a fin de año. Por ahora, no se sabe nada con respecto al futuro o la posible continuidad del entrenador. Por el momento, el cuadro rimense sigue metido de lleno en el campeonato. La Mosca buscará su tercer título nacional con Sporting Cristal.