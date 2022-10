“No me gusta escuchar esto y menos de un jugador que he dirigido”: Mosquera sobre los dichos de Chávez

Roberto Mosquera habló sobre los dichos de Jesús Chávez sobre el partido del sábado. Boys y Cristal se enfrentan en un duelo clave para ambos

Boys y Cristal se enfrentan en un duelo clave para ambos. Los celestes son punteros del campeonato con 32 puntos, deberán vencer a Boys para mantener el liderato. Alianza solo está dos puntos abajo.

Al ser preguntado por lo que dijo Jesús Chávez, que indicó que aceptan incentivos para ganarle a Cristal, comentó: “El ambiente del fútbol está un poco cargado, hay que pensar las cosas antes de decirlas. Mi padre me dijo alguna vez que el que está dispuesto a que le den algo por hacer lo que tiene que hacer, también puede agarrar para no hacerlo. Es una pregunta más para Chávez que para mí”.

En ese sentido, añadió que: “Es poco grato escuchar esto, no me gusta escuchar esto y menos de un jugador que he dirigido, creo que tiene que buscar apoyo y buscar consejo porque no es grato salir a la prensa a mandar este mensaje. No me parece correcto pedir dinero por los medios de comunicación. El fútbol es una disciplina deportiva y parece que lo hemos olvidado”, consideró.

Sobre Yoshimar Yotún adelantó: “No está habilitado, él está entrenando cerca de lo normal pero físicamente ha dejado de entrenar con el rigor que significa para jugar por los 3 puntos. Esta semana no va a salir en lista”.