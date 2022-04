Mosquera tras la derrota: “Hemos tenido dos partidos de ensueño”

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, destacó el partido jugador por sus dirigidos en la caída por 2-1 frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores

Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, destacó el partido jugador por sus dirigidos en la caída por 2-1 frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores. El conjunto celeste cayó en la segunda fecha de la Copa por un penal inexistente y el mano a mano desperdiciado por Percy Liza.

Mosquera expresó lo siguiente: “Lejos de calificar la acción era inmerecido. Hemos tenido dos partidos de ensueño. Con Flamengo hicimos un gran partido y hoy merecíamos el empate y no sé si ganar. Estamos conformes con el rendimiento, pero debemos ajustar con el resultado, ese es nuestro próximo trabajo”.

Además, reveló que hicieron un buen partido frente a la Católica y prefirió no juzgar la decisión del árbitro: “No he hablado de un árbitro y no lo voy hacer ahora. No voy a juzgar sus decisiones porque el árbitro no tiene conferencia de prensa”.

Yotún también habló de la jugada del partido: “Somos una institución seria, un equipo grande que nunca habla de los árbitros, pero creo que en este partido inventaron un penal que faltando casi nada, te malogra toda una planificación que veníamos a hacer a Chile. Nos quedamos tranquilos por el rendimiento del grupo, pero estoy muy molesto por lo que acaba de pasar”.