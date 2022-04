Palacios: “Cristal fue perjudicado, no era para traer un resultado negativo”

Roberto Palacios, ex jugador de Sporting Cristal, comentó lo sucedido con el conjunto celeste frente a la Universidad Católica por la Copa Libertadores de América

Roberto Palacios, ex jugador de Sporting Cristal, comentó lo sucedido con Sporting Cristal frente a la Universidad Católica por la Copa Libertadores de América. El conjunto celeste cayó en la segunda fecha de la Copa por un penal inexistente cobrado por el árbitro.

Palacios expresó lo siguiente: “En la Libertadores debería jugarse con el VAR en la fase de grupos, no entiendo por qué no deciden hacerlo. Al final Cristal fue perjudicado, hizo un buen partido, de manera inteligente, tuvo opciones pero no las concretó, tampoco era para traer un resultado negativo, al menos pudo rescatar un empate, pero todo se vino abajo”.

CRISTAL CAYÓ EN CHILE:

Además, reveló: “Cristal con el empate era un buen punto, pero ya vimos lo que pasó después. No podemos hacer nada para retroceder, ahora toca que el equipo no se sienta mal y que siga pensando en mejorar por el bien de Cristal, del fútbol peruano que eso será importante”.

Por último, manifestó que: “Teniendo los colores alternos que siempre se ha visto, no podemos cambiar, no me gustó, el modelo puede ser lindo, pero para Cristal este color no caía nada bien”.