Mourinho: “En lo arbitral somos los de la mala suerte”

José Mourinho se refirió a la derrota de Roma ante Milan, en un partido que dejó cierta polémica debido a algunas decisiones arbitrales que el DT cuestiona.

Al finalizar el encuentro, Mourinho fue crítico con el rendimiento de sus dirigidos y reconoció que fue flojo. Sin embargo también apuntó al juez Daniele Chiffi. por los penales sancionados en su contra: Para el primer gol y el tercero del Rossonero, a instancias del VAR.

“Para nosotros, fue un partido técnicamente bajo. Si miras el segundo gol o el último penal, son dos ejemplos de muchas situaciones similares en las que perdemos la pelota con mucha facilidad y con muy poca calidad”, analizó el entrenador en entrevista con DAZN.

“Para hablar de calidad y problemas técnicos, lamentablemente, tengo que hablar del árbitro y del VAR porque todavía no he recibido ninguna imagen en la que se vea claramente que el primero es penal. No se ve, se puede ver el movimiento en el que Tammy Abraham extiende el brazo, pero no hay contacto claro”, se refirió sobre la actuación de árbitro.

“El último penal, si lo comparas con el de Nicolò Zaniolo o Roger Ibañez, o le das todos o no das ninguno. ¿Por qué no lo dio en situaciones parecidas? Queremos igualdad. Estamos bajos a nivel técnico, pero a nivel arbitral somos los que tenemos mala suerte”, agregó.

“Estamos donde, por nuestra calidad y por los episodios arbitrales, tenemos que quedarnos. ¿Qué pesa más entre el resultado o las ausencias para el próximo partido? Ahora mismo diría el resultado porque son cero puntos, pero cuando salgo de aquí digo que nos cuesta”, finalizó.