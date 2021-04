Müller: “No estoy atado al Bayern”

El delantero Thomas Müller en una entrevista a ‘The Times’, deja la puerta abierta a una posible salida de Múnich. “Quizá como Thiago”, agregó

Pensar en Thomas Müller es pensar en el Bayern Múnich. En el año 2000, antes de cumplir 11, dejaba el TSV Pähl para unirse al club bávaro. En 2008 debutó con el primer equipo. Desde entonces, 571 partidos, 212 goles y 210 asistencias. Es decir, uno de los mediapuntas dominantes de la pasada década y sin fecha de caducidad.

Una entrevista concedida en The Times podría haber disparado las alarmas. Al ser preguntado acerca de su lazo con el Bayern, Müller ha querido dejar claro que no es irrompible: “No estoy atado al club”. No esconde su amor por el club, pero recuerda un caso que todavía late en el Allianz Arena: “Amo el Bayern desde antes incluso de jugar con ellos, pero cuando hay una situación en la que debes jugar para un club diferente, eso no sería un problema para mí. Quizá como con Thiago”.

Recordemos que Thiago Alcántara, ahora en el Liverpool, cambió de aires el pasado verano después de triunfar en el Bayern y no llegar a un acuerdo de renovación. Cerca de 30 millones de euros, pues aún tenía un año más de contrato, hicieron el resto. Por ello, Thomas Müller le nombra como aviso a navegantes y, sobre todo, a la entidad.