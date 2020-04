Multarían a Alianza por dar vacaciones

Es ilegal adoptar esa medida, dice abogado Wilman Meléndez

La complicada situación que está viviendo el país, hace que varios clubes se vean afectados, debido a que muchos están tomando precauciones, como es el caso de Alianza Lima, que hace unos días les anunciaron a los jugadores que darían vacaciones. Sin embargo, esto según el abogado Wilman Meléndez, es una medida ilegal, ya que, si han estado trabajando de forma virtual, no hay posibilidad de adelantar vacaciones. “Si hay trabajo remoto no es posible ni siquiera la medida de afectación económica. Solamente se puede proceder a ello si es imposible el trabajo remoto o la licencia con goce sujeta de compensación posterior. Si esto no se puede dar entonces se da la afectación económica. Si se comprueba este régimen, recién vemos medidas paliativas y allí recién podemos hablar de vacaciones”, puntualizó Meléndez.

Cabe resaltar que la institución victoriana ya está pendiente de este asunto. Por lo tanto, todavía no han oficializado las vacaciones. En los próximos días habría novedades. Se sabe que la sanción sería económica, siempre y cuando la medida que se iba tomar en primera instancia (tomar vacaciones), se llega a dar. Un nuevo dolor de cabeza para la dirigencia ‘Grone’.