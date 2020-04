Se acaba el fútbol argentino

Claudio Tapia, presidente de la AFA dio por finalizada la Copa de la Superliga y se anularon los descensos

Siguiendo el ejemplo de Bélgica y los Países Bajos, la temporada en el fútbol argentino

llegó a su fin, cancelando definitivamente la Copa de la Superliga, así lo anunció

Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA. “Vamos a dar los torneos por

finalizados. Será casi imposible establecer torneos este año porque en los países

sudamericanos se espera el pico de la enfermedad en distintas fechas que en Europa”,

declaró en entrevista a TNT.

Tapia también confirmó que se anularán los descensos esta temporada, salvando de esta

manera a Gimnasia y Esgrima La Plata, que dirige Diego Armando Maradona. “Los

ascensos se van a definir en el campo de juego. Pero hoy no podemos decir cuándo

vamos a volver a jugar porque no es una decisión nuestra. Que no haya descenso es una

decisión de los directivos, como que en el 2021 se juegue sin descenso, pero con

promedios, para que en el 2022 se retomen los descensos”, aclaró.

Con respecto a la clasificación a copas internacionales, esto se definió de acuerdo con la

tabla acumulada entre la Superliga, que finalizó y la Copa de la Superliga, que recién

tenía una fecha disputada.