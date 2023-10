El equipo argentino conocido como los Pumas cayeron ante los All Blacks de Nueva Zelanda en la primera semifinal del Mundial de Rugby en Saint Denis.

Nueva Zelanda disputará su quinta final de la Copa Mundial de Rugby de su historia tras una fácil victoria por 44-6 sobre Argentina en el Stade de France de Saint Denis, ubicado en París.

El ala Will Jordan, el pívote Jordie Barrett y el volante Shannon Frizell marcaron tries para los All Blacks en la primera mitad de la semifinal, mientras que el medio scrum Aaron Smith, Frizell y Jordan (este último completó su hat-trick) agregaron cuatro segundos y medios intentos.

El partido, en verdad, no fue un buen aspecto para la World Rugby, ya que no logró estar a la altura de las circunstancias, particularmente después de que los épicos cuartos de final de la semana pasada en París vieron a los equipos número 1 y 2 del ranking, Irlanda y Francia, eliminados por los All Blacks y Sudáfrica respectivamente.

Por su parte los Pumas llegaron a su tercera semifinal luego de vencer de manera épica al equipo de Gales 29-17 el sábado pasado en el Velódrome de Marsella, anteriormente los argentinos llegaron a dicha instancia en 2007 y 2015.

Se enfrentarán a Inglaterra o Sudáfrica en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo de la próxima semana en el Stade de France en París el viernes 27 de octubre.

