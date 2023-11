El dia de ayer concluyeron los duelos en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub 17 en Indonesia, con los duelos de octavos confirmados y listos para jugarse a partir del lunes.

Los octavos de final del Mundial Sub 17 Indonesia 2023 inician el lunes 20 de noviembre. Además hay partidos pautados para el martes 21 de noviembre y el miércoles 22 de noviembre y ya hay partidos definidos en el camino a la gloria.

Brasil y Ecuador será el primer duelo en dar inicio a la ronda de octavos mañana a las 3:30 am (hora peruana) seguido del España vs Japón que se jugaran a las 7 am, ambos duelos se disputaran en el Estadio Manahan de Surakarta, Java Central de Indonesia.

La vigente campeona del certamen de la categoría buscará defender la corona en el otro hemisferio pero primero se tendrá que medir ante el Ecuador, que cuenta con una prometedora cuna de juveniles.

Mientras que el martes, las sedes de Surabaya y Soreang acogerán los duelos entre Mali vs Mexico con la de Argentina vs Venezuela y Alemania-Estados Unidos con Marruecos e Iran respectivamente entre las 3 y 7 am.

El miercoles, Yakarta, la capital indonesia será testigo de los 2 últimos duelos por el cupo a cuartos de final entre las selecciones de Inglaterra vs Uzbekistán y Francia contra Senegal.

Por el momento, los máximos anotadores de dicho certamen son: el brasileño Kaua Elías y el japones Rento Takaoka (ambos con 4 goles) solo por delante del argentino Agustín Ruberto, el uzbeko Saidov, los africanos Idrissa Gueye (Senegal) y Mamadou Doumbia (Mali), el francés Joan Tincres, la estrella norteamericana Nimfasha Berchimas, la mayoría de ellos con 3 anotaciones.

